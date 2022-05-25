شاهد .. سألوا محمد مختار مين من زوجاتك انبسطت معاها اكتر نادية الجندي ولا رانيا يوسف؟ فأجاب دون خجل وكشف المستور والمخفي للعلن !!

انت الان تتابع خبر سألوا محمد مختار مين من زوجاتك انبسطت معاها اكتر نادية الجندي ولا رانيا يوسف؟ فأجاب دون خجل وكشف المستور والمخفي للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت تصريحات المنتج محمد مختار، حالة من الجدل، اثناء حلوله كضيف في لقاء سابق، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامجها بالخط العريض المذاع عبر شاشة قناة الحياة الفضائية.

واعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاته التي أطلقها بعد أن وجه له سؤال مفاجئ من المذيعة.

وكانت المذيعة قد وجهت سؤالا لمحمد مختار، خلال الحلقة، عن أفضل زيجة له هل هي الفنانة رانيا يوسف أم الفنانة نادية الجندي؟، فقال أن الاثنان يتمتعان بروح شبابية، وعلق قائلا: “محستش بفرق بين الاتنين لأنهم بيمتازوا بالروح الشبابية وممارسة الرياضة.. ونادية الجندي كانت الحصان الرابح في أعمالنا الفنّية المشتركة”.

كما كشف مختار، عن سبب الخلاف بينه وبين طليقته رانيا يوسف، قائلًا: “بعد انفصالنا لا أعرف سبب الخلافات التي حدثت بيننا، لكن من عامين تدخل البعض بيننا وتم التصالح وكنت خير سند وداعم لها”.