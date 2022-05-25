شاهد .. لن تصدق من هو شقيق محمد صبحي.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه .. والمفاجأة في هويته الغير متوقعة !

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو شقيق محمد صبحي.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه .. والمفاجأة في هويته الغير متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

استطاع بعض الفنانين ان يكسب موهبته من أحد اقربائه في الوسط الفني الذين كان لهم تاريخ عريق واعمال تشهد لهم، فمنهم من تأثر بما قدموه، وتغلب على المعوقات واستطاع أن يظهر ب أحد الادوار الثانوية ، وبعضهم ظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء الفنان “شريف صبحي”، شقيق الفنان المصري “محمد صبحي”، وهو ممثل ومخرج مسرحى مصرى, مهتم بالمسرح فى الاساس, عرفه الجمهور عندما قدمه محمد صبحى فى مسلسل “يوميات ونيس”، قدم بعض الادوار الصغيرة فى السينما أشهرها: دوره في “فيلم ثقافي” ودور الممثل فى فيلم ” مرجان احمد مرجان” بجوار الزعيم عادل إمام .

الجدير بالذكر أن المركز الكاثوليكي المصري للسينما كرم الفنان محمد صبحي أمس الأثنين ٢٣ مايو في قاعة النيل وتسليمه أكبر جائزة يإسم الراحل الأب يوسف مظلوم الذي منح محمد صبحي مسرح قاعة النيل سنة ٧٢ ليعرض عليها هاملت بمسرح وسط البلد لمدة ٣ شهور بعد ان شاهدها بالأكاديمية .