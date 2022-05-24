شاهد .. سألوا بطل مسلسل الاختيار 3 هل تقبل أن تجسد شخصية أبو لهب ؟؟.. فصدمت أجابته الكل ولم يتوقعها أحد !

انت الان تتابع خبر سألوا بطل مسلسل الاختيار 3 هل تقبل أن تجسد شخصية أبو لهب ؟؟.. فصدمت أجابته الكل ولم يتوقعها أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدث الفنان المصري هشام إسماعيل، عن رغبته في تقديم نوعية مغايرة من الأعمال، بعد نجاحه في تجسيد شخصية فزاع بمسلسل الكبير أوي 6.

وقال هشام إسماعيل، أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "مصر جديدة" المذاع بفضائية "ETC" المصرية، وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، إنه يتمنى خلال الفترة المقبلة تجسيد شخصيات تاريخية.

ونوه "إسماعيل"، بأنه يحلم بتجسيد شخصية الرئيسين المصريين الراحلين محمد حسني مبارك وجمال عبدالناصر، كما يحلم بالمشاركة في أعمال تاريخية، تتناول إما فترة انتشار الدين الإسلامي، أو تعرض أوضاع مصر تحت حكم المماليك: "نفسي أعمل عمل تاريخي واتكلم بالفصحى وأبقى جد جدًا".

وأبدى "إسماعيل" موافقته على تجسيد أي دور من مثل هذه الأعمال التاريخية، سواء كانت "طيبة أو شريرة" وفق تعبيره، حتى أجاب على سؤال حول تقبله أداء شخصية "أبولهب" بقوله: "أحب جدًا أعمله واعمل شخصيات زي دي".

في المقابل، ذكر "إسماعيل" أنه يتطلع كذلك إلى المشاركة في أعمال "السيت كوم" العائلية، خاصة وأنها تتميز بالهدوء حسب رأسه، موضحًا أنه سبق وأن شارك في مثل هذه النوعية بمسلسل "الباب في الباب"، لكنه تعرض لظلم أثناء عرضه لتوتر أوضاع البلاد في نفس التوقيت حسب رأيه: "لو اتعمل دلوقتي يكسر الدنيا".

جديرٌ بالذكر أن الفنان هشام إسماعيل شارك في 3 أعمال درامية، عُرضت جميعها في شهر رمضان المنصرم.

وجسد "إسماعيل" شخصية القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية محمد البلتاجي ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 3"، كما أدى شخصية "فزاع" بمسلسل "الكبير أوي 6"، وأخيرًا جسد شخصية "أنسى" ضمن أحداث مسلسل "أحلام سعيدة".