شاهد .. الفنانة سميرة أحمد تصدم الكل بظهور مفزع وكارثي .. لن تصدق كيف غدر بها الزمان بعمر الثمانين ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة سميرة أحمد تصدم الكل بظهور مفزع وكارثي .. لن تصدق كيف غدر بها الزمان بعمر الثمانين ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

تصدرت الفنانة القديرة سميرة أحمد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها فى جنازة الفنان الراحل سمير صبرى.

وظهرت علامات التقدم في السن على الفنانة القديرة سميرة أحمد والتي تبلغ من العمر 83 عاما.

وكانت سميرة أحمد من آخر الفنانين الذين التقوا بالراحل قبل وفاته بصحبة الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنان حسن يوسف فى أحد النوادى.

تمتلك الفنانة المصرية سميرة أحمد مسيرة فنية مشرفة، وهي من مواليد 15 نوفمبر 1935، بمحافظة أسيوط.

بدأت سميرة أحمد مشوارها بالعمل كومبارس في السينما المصرية، وابتسم لها الحظ عام 1960، بعد مشاركتها في فيلم بعنوان "البنات والصيف" وتوالت أعمالها الفنية، ونجحت بفضل موهبتها في تحمل عبء البطولة المطلقة في عدد كبير من الأفلام مثل "الخرساء، وأم العروسة، وصراع الأبطال، وقنديل أم هاشم".

كما تألقت على شاشة التلفزيون بمجموعة متميزة من المسلسلات مثل "أميرة في عابدين، امرأة من زمن الحب، محمد رسول الله، ماما في القسم، جدار القلب".

وانسحبت سميرة أحمد من عالم الأضواء عام 2010، لذا نال ظهورها في جنازة سمير صبري اهتمام بالغ من جانب محبيها في مصر، والعالم العربي