أخبار اليمن : الإفراج عن سفينة جديدة محملة بـ30 ألف طن بنزين

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الإفراج عن سفينة جديدة محملة بـ30 ألف طن بنزين

قالت شركة النفط اليمنية اليوم أنه تم الإفراج عن سفينة مشتقات نفطية جديدة بعد احتجازها لأكثر من 6 أيام. الإفراج عن سفينة جديدة محملة بـ30 ألف طن بنزينقالت شركة النفط اليمنية اليوم أنه تم الإفراج عن سفينة مشتقات نفطية جديدة بعد احتجازها لأكثر من 6 أيام. وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل، أن تحالف العدوان بقياة أمريكا أفرج عن السفينة "قيصر"، المحمّلة بـ29 ألفاً و889 طناً من مادة البنزين. ولفت المتوكل، إلى أنه ما تزال هناك سفينتي وقود محتجزتين قبالة سواحل جيزان بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

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