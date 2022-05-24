شاهد .. نبوءة مرعبة من العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف تثير الخوف والقلق .. هذا ما سيحدث بعد أيام من الأن !

انت الان تتابع خبر نبوءة مرعبة من العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف تثير الخوف والقلق .. هذا ما سيحدث بعد أيام من الأن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

أثارت صور تمثال أبو الهول المتواجد أمام أهرامات الجيزة ضجة عارمة في مصر قبل أيام.

وظهر أبو الهول في الصور وهو مغمض العينين، الأمر الذي أثار هلعاً محلياً كبيراً، وأشعل معه الكثير من الشائعات حول أحداث مفزعة تحدث قريباً، قبل أن تحسم "الآثار" المصرية الجدل ببيان كشفت فيه أن الصور تم التلاعب بها.

وفي هذا السياق أيضاً تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعرافة البنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، وتحدثت عن توقعات الأيام القليلة المقبلة بعد أزمة تمثال أبو الهول.

وكانت قد قالت العرافة اللبنانية خلال تصريحات قديمة، أن عام 2022 سيشهد العديد من الأحداث الغريبة والتي تتسبب في تغيير في فصول السنة بشكل ملحوظ، بالاضافة إلى أنه سيحدث حدث غريب يكون محط اهتمام العالم كله.

وقالت في فيديو أخر لها بأن هناك حدث أمنى كبير سيصيب أحد المخيمات في لبنان بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن رقم 22 من اي شهر في عام 2022 سنشهد فيه ظاهرة او شيء معين كبير سيلفت انظار العالم .