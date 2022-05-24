شاهد .. أتتذكرون السعوديات ’’رهف القحطاني ومروج الرحيلي‘‘ ؟؟ .. هكذا كان مصيرهم اليوم والذي أفرح السعوديين !

انت الان تتابع خبر أتتذكرون السعوديات ’’رهف القحطاني ومروج الرحيلي‘‘ ؟؟ .. هكذا كان مصيرهم اليوم والذي أفرح السعوديين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي قرارها بفرض غرامة مالية ضد نجمتي مواقع التواصل الإجتماعي ​رهف القحطاني​ و​مروج الرحيلي​.



وأشار الحساب الرسمي عن فرض غرامة وصلت قيمتها إلى 400,000 ريال سعودي (106 ألف دولار أمريكي) وذلك بسبب مخالفتهما الضوابط العامة خلال رحلتهما في المالديف.



وجاء في تغريدة الهيئة: "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصدر غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول".



ولم يرد في نص العقوبة ذكر صريح لاسم المشهورتين إلى ان الجمهور خمن على الفور انهما رهف ومروج وذلك بسبب الضجة الكبيرة التي اثيرت حولهما خلال تواجدهما في المالديف مؤخرًا.