شاهد .. هنرميك من المدرجات.. هجوم كبير من عصام الشوالي على محمد أبو تريكة.. لن تصدق ما فعله الأخير !

انت الان تتابع خبر هنرميك من المدرجات.. هجوم كبير من عصام الشوالي على محمد أبو تريكة.. لن تصدق ما فعله الأخير ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

رد عصام الشوالي المعلق الرياضي الشهير على تصريحات محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بشأن تشكيله المثالي للدوري الإنجليزي بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب.

تريكة خلال تواجده في استوديو الدوري الإنجليزي، عقب نهاية مباريات الجولة الثامنة والثلاثين، كشف عن تشكيله المثالي للموسم المُنتهي للتو من البريميرليج، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول).

خط الدفاع: كانسيلو (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ألكسندر أرنولد (ليفربول).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، هيونج مين سون (توتنهام)، ساديو ماني (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).

خط الهجوم: هاري كين (توتنهام هوتسبير)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

ماذا قال الشوالي عن تشكيلة أبو تريكة؟

وقال الشوالي في تصريحاته: “تشكيلك مرعب هجومياً حصالة دفاعياً أول مباراة سنقول من الممكن تربح”.

وتابع: “ثاني ماتش سنصمت لتاريخ تريكة ، ثالث ماتش سنهتف ضدك في المدرجات ، رابع ماتش هنرميك من المدرجات”