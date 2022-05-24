شاهد .. والدة ياسمين صبري تصدم الكل بظهور نادر لها.. والمفاجأة الصادمة أنها بطلة كبيرة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر والدة ياسمين صبري تصدم الكل بظهور نادر لها.. والمفاجأة الصادمة أنها بطلة كبيرة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

ما قد لا يعرفه البعض ان والدة الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، نسرين، هي بطلة رياضية على صعيد مصر والوطن العربي وقد استطاعت ان تحقق إنجازاً جديداً بعدما حصدت أكثر من جائزة وميدالية في بطولة كأس مصر للسباحة.

وأعلنت على حسابها الخاص فوزها بـ4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر، وظهرت في الصور وهي ترتديها أمام مغطس السباحة، وعلقت "الحمد لله ربحت اليوم 4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر، كانت في 50 م حرة 200 م سباحة حرة 100 م ظهر وتتابع 4 × 50 م متنوع. غداً سباقات أخرى".



وفي نهاية البطولة، كشف عن عدد جوائزها :" العدد النهائي 7 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وكأس لأفضل سباح في فئتي".