شاهد .. لن تصدق مصير ثروة الراحل سمير صبري الخيالية والضخمة.. بعد عدم حضور نجله العزاء او الجنازة !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق مصير ثروة الراحل سمير صبري الخيالية والضخمة.. بعد عدم حضور نجله العزاء او الجنازة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

اكدت أسرة الفنان الراحل سمير صبري عدم وصول ابنه الوحيد حسن من لندن، لقبول العزاء في والده المقرر مساء اليوم الاثنين بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وكشفت لأول مرة مصير ثروة الفقيد، مؤكدة أن كل مقتنياته وأملاكه ستذهب لابنه بعد التواصل معه.

كما كشف مصدر من داخل الأسرة أنه لم يتم التواصل مع حسن نجل سمير صبري حتى الآن، ولا يعلم مصداقية ما ردده بعض أصدقاء سمير صبري حول تواصلهم معه عقب الوفاة ومحاولتهم تسهيل وصوله إلى القاهرة لقبول العزاء.

وأضاف المصدر مؤكداً على حقيقة تسليم ميراث سمير صبري لبعض أفراد أسرته في القاهرة، مؤكدا أن ما تم تسليمه هو متعلقاته التي وجدت برفقته داخل غرفته في الفندق، وتضم كما تابع أن صبري توفي تماما كما توقع، داخل غرفته بفندق إقامته التي عثر فيها على مبلغ 30 ألف جنيه، وساعة روليكس، وسلسلة ذهب، وتم التحفظ عليها لحين التعرف على الورثة الحقيقيين لتسليمهم أمتعته، وتقدم لاستلام المتعلقات ابنة خالته وأشقاؤها.

وأوضح أن نجل سمير صبري ولد ونشأ ومقيم في لندن وهو طبيب أسنان وبناء على رغبة والده لم يخطره بمرضه، مؤكدا أنه لم يتواصل مع ابنه حتى الآن.

الجدير بالذكر ان مصطفى عبد السلام كشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل، مؤكدا أن معنوياته كانت مرتفعة ومتفائل جدأً منذ خروجه من المستشفى لدرجة أنه كان يتحدث معه حول مشروع يريد أن ينفذه.