شاهد .. والد النجمة المصرية "أنغام" يصدم الكل بظهور نادر.. والمفاجأة الكبرى في هويته فنان مصري شهير! (صورة)

انت الان تتابع خبر والد النجمة المصرية "أنغام" يصدم الكل بظهور نادر.. والمفاجأة الكبرى في هويته فنان مصري شهير! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

في الفترة الأخيرة أثارت الفنانة المصرية أنغام حالة من القلق عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية، بسبب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة شغلت الكثير من جمهورها ومحبيها.

وتزامنًا مع تلك الأزمة وخروج والدها إلي الصحافة والإعلام ليطمئن محبي إبنته على وضعها الصحي، تداولت صفحات السوشيال ميديا مجموعة من الصور لوالد أنغام، الذي فاجأت هويته بعض المتابعين، حيث أنه موسيقار مصري شهير له الكثير من الأعمال الفنّية الناجحة.

من هو والد أنغام؟



هو محمد علي سليمان موسيقار وملحن مصري ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية ودرس بمدارسها كما درس في معهد الوسيقي كونسر فتوار في الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967م وهو والد المطربة أنغام والممثلة الراحلة غنوة، وأخو المطرب الراحل عماد عبدالحليم.