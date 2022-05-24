شاهد .. أتتذكرون آية إبنة اللمبي في فيلم ‘‘اللي بالي بالك’’ ؟؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد أن كبرت وتزوجت !! (صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون آية إبنة اللمبي في فيلم ‘‘اللي بالي بالك’’ ؟؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد أن كبرت وتزوجت !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

احتفل الكاتب والسيناريست مدحت العدل، بعقد قران ابنته آية العدل على شاب يدعى عمر شطا، أمس، بعد خطوبة دامت نحو عامين، كان حضرها عدد كبير من نجوم الفن، على عكس حفل عقد القران، الذي لم يشهد حضور فنانين، وعقد قرانها الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق.

وشاركت المنتجة عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو يوثق لحظة عقد قران آيه، علقت عليه قائلة ” بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير”.

من هي ابنة مدحت العدل؟



آية مدحت العدل هي الإبنة الصغرى ضمن ثلاث أبناء، كتب فيها والدها قصيدة تحت تأثير قبلة منها على خده وهي ذاهبة إلى الجامعة، ونشرها تحت عنوان آية.. ابنتي الصغرى المهندسة وكفى».

تخرجت ابنة مدحت العدل في الجامعة الأمريكية وهي مهندسة إلكترونيات دفعة 2017، وكتب لها الدكتور مدحت العدل حينها منشورا لتهنئتها: “ومضى قطار العـــمر .. آية ابنتي الصغرى والتي أتذكرها وأنا أعلمها قيادة الدراجات كأنه بالأمس تخرجت من الجامعة الأمريكية مهندسة إلكترونيات .. مبروك يا أجمل من في الوجود”.

مشاركتها في فيلمي “اللي بالي بالك” و”أصحاب ولا بيزنس”:



الجدير بالذكر أن آية مدحت العدل مثلت في طفولتها أمام الفنان المصري محمد سعد في فيلمه الشهير “اللي بالي بالك” إنتاج عام 2003، حيث قدمت شخصية الطفلة “شاكيناز” ابنة زوجته فيحاء.



كما قدمت مشهد في فيلم “أصحاب ولا بيزنس”، عام 2001، وكان تأليف والدها السيناريست مدحت العدل وإنتاج العدل جروب، فكانت هي الطفلة التي تلقت رصاصة في المشهد الشهير أثناء تصوير مصطفى قمر الأحداث؛ لإلقاء الضوء على الأحداث التي تقع في دولة فلسطين.

وانهالت تعليقات عائلة العدل بالمباركات لآية وزوجها عمر شطا بعد عقد القران، مشاركين فيديو كتب الكتاب واللقطات المصورة التي جمعتها بوالدها مدحت العدل وهو يقبلها من رأسها ويحتضنها.