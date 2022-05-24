شاهد .. ما فعلته زوجة الوليد مقداد ’’نور غسان‘‘ بعد طردها من منزل والده صدم الكل.. هكذا قهرت قلب عائلته بخطوة غير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر ما فعلته زوجة الوليد مقداد ’’نور غسان‘‘ بعد طردها من منزل والده صدم الكل.. هكذا قهرت قلب عائلته بخطوة غير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت نور غسان، زوجة الوليد مقداد، نجل خالد مقداد مالك قناة طيور الجنة، مقطع فيديو يوثق تحضيرها مفاجأة له بعد تخرجه من الجامعة، وكانت فرحته بها لا توصف.

جاء ذلك بعد فترة وجيزة من خروجه من منزل والده ومغادرته معها إلى تركيا، حيث أشارت أنباء أن مغادرتهما كانت بسبب خلافات عائلة الوليد مع زوجته، في حين نفت العائلة وجود أية خلافات وقالت أن ما نشر مجرد إشاعات فارغة.

اصطحبت نور مقداد متابعيها، عبر حساباتهم الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في رحلة تحضير المفاجأة، وشراء ما يلزمه من أمور، حتى اللحظة الحاسمة التي ظهر فيها الوليد مقداد متفاجئً بالهدية والحفل الذي نظمته له زوجته نور مقداد.

وأشار بعض الناشطين بأن زوجة الوليد حاولت تعويضه عن فراقه لأهله وقررت الاحتفال بتخرجه بأفضل شكل ممكن، وأنه ليس بحاجة لتواجد أهله وهي معه.

كما نشرت زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد، نور مقداد عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، صورة هنئت بها زوجها الوليد مقداد بمناسبة تخرجه من الجامعة، وعلقت ممازحة زوجها بأنه " شايف نفسه" بعدما تخرج من الجامعة، بالصورة الأخيرة.

وهنئت نور مقداد زوجها الوليد مقداد بمناسبة تخرجه من الجامعة، عبر حسابها في "إنستغرام"، ونشرت مجموعة من الصور، علقت عليها قائلة:"حبيبي وليد مبارك تخرجك من الجامعة، الله يكتب لك الخير بمستقبلك ويا رب أشوفك من أنجح وأسعد الناس?..(الصورة الأخيرة) وليد لما تخرج وصار شايف نفسه علينا??".

ولاقت الصورة التي نشرتها نور مقداد تفاعلاً كبيراً، وتسأل المتابعين حول تخصص الوليد مقداد الذي تخرج منه، مباركين له وداعين التوفيق في مسيرته.

ورد الوليد مقداد على الصورة التي نشرتها زوجته عبر حسابها في "إنستغرام، على تساؤلات الجمهور حول التخصص الذي تخرج فيه من الجامعة، قائلاً: "الله يبارك فيكم جميعاً ? أنا تخرجت من الجامعة تخصص الإعلام".