شاهد .. هنا الزاهد تكشف بجراءة غير مسبوقة ما فعله أحمد فهمي في ليلة الدخلة.. ورد فعل صادم من منى الشاذلي !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر هنا الزاهد تكشف بجراءة غير مسبوقة ما فعله أحمد فهمي في ليلة الدخلة.. ورد فعل صادم من منى الشاذلي !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، في وقت سابق، مع الإعلامية منى الشاذلي، عن علاقتها بأسرتها وكواليس زفافها من الفنان أحمد فهمي.

حيث قالت هنا الزاهد، خلال تصريحات صحفية، أن زوجها نام في ليلة الدخلة بعد حفل الزفاف على الفور لأنه يشعر بالتعب الشديد، وعلق قائلا: “كان مفرهد”، وتفاعلت الإعلامية مع التصريحات وتعالت بالصوت والضحك.

وأوضحت هنا، أن الفنان أحمد فهمي أصيب بدوار شديد في حفل الزفاف بسبب أنه ظل يجلس في حمام السباحة بالفندق لفترة طويلة مما أصابه تعب من الشمس.