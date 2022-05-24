شاهد .. بعد الانتهاء من برنامج رامز موفي ستار.. هذا هو المبلغ الحقيقي الذي تقاضاه فان دام بعد مشاركته.. رقم خيالي يفوق الخيال والمعقول !!

انت الان تتابع خبر بعد الانتهاء من برنامج رامز موفي ستار.. هذا هو المبلغ الحقيقي الذي تقاضاه فان دام بعد مشاركته.. رقم خيالي يفوق الخيال والمعقول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

تنتظر الجماهير برنامج الفنان رامز جلال كل عام متلهفين لما سيقدمه حيث ويتمتع الفنان بشعبية كبيرة في الوطن العربي ولايخلوا أي برنامج للفنان رامز إلا بوجود ضيف يكون حلقة الوصول بين البرنامج والفنان المدعو.

وكان كلمة السر في برنامج رامز جلال "رامز موفي ستار" في رمضان الماضي، هو النجم العالمي البلجيكي جان كلود فان دام.

وبعد أحاديث كثيرة أكدت بعض مواقع التواصل الإجتماعي ان الأجر الحقيقي للنجم العالمي فان دام، هو مبلغ 200 ألف دولار لليوم الواحد من البرنامج والذي كان قد استغرق تصويره 13 يوم.

يذكر أن رامز جلال إستضاف نخبة من النجوم أبرزهم ياسمين صبري، صابرين، غادة عادل، رانيا يوسف، عمرو يوسف، هدى المفتي، وأحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، واللاعبون محمد شريف، وبدر بانون، وعمرو السولية، من النادي الأهلي، وبيج رامي، والإعلاميان عبدالناصر زيدان، وعمرو الدرديري، والكثير من نجوم الفن، وقد لاقى البرنامج استحسان الجماهير بعد عرض جميع حلقاته في شهر رمضان الماضي.