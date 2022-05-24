شاهد .. معلومات صادمة عن النجمة صابرين.. عشقت فنان شهير وتزوجت مرتين والمفاجأة الغير متوقعة في سبب طلاقها !!

انت الان تتابع خبر معلومات صادمة عن النجمة صابرين.. عشقت فنان شهير وتزوجت مرتين والمفاجأة الغير متوقعة في سبب طلاقها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

يعد الفنانة صابرين واحدة من ألمع النجوم الموجودين على الساحة الفنية وكثير ما ارتبط اسمها بسيدة الغناء العربي أم كلثوم بسبب تقديمها دور أم كلثوم فى المسلسل الذي حمل نفس الإسم والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.

حياتها الفنية بدأت مبكرا وهي طفلة، فقدمت الكثير من الألوان الفنية، مثل التمثيل والغناء، إنها الفنانة صابرين

فى هذا المقال نستعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة صابرين.

مولد ونشأة الفنانة صابرين

ولدت الفنانة صابرين فى يوم 4 من أكتوبر من عام 1967 فى أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك، وهي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف، درست في كلية الآداب قسم فلسفة.

بدايتها الفنية

بدأت صابرين التمثيل وهي في سن الرابعة وذلك من خلال أدوار صغيرة، بعد ذلك كان لها تجارب عديدة مع الغناء وذلك في سن الثانية عشرة من عمرها

ام كلثوم أهم أعمال الفنانة صابرين ولكنها تفرغت للتمثيل واشتهرت بأدوارها المتعددة في شبابها واشتهرت في بعض من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وفي عام 1999 أسند إليها تقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي حياتها الشخصية والذي حمل عنوان أم كلثوم، ورغم أنها حققت خلال المسلسل نجاحا كبيرا، لكنها قررت الاعتزال عن الفن والتمثيل فى خبر كان مفاجئ بالنسبة لجمهورها ومحبيها ،ثم قررت ارتداء الحجاب ثم تفرغت لتقديم بعض البرامج الدينية.

اعتزال صابرين الفن

اعتزلت صابرين الفن عام 2006 بعد فترة من ارتدائها الحجاب وتفرغت لتقديم البرامج الدينية حيث قدمت برنامج " طلة قمر" على قناة " الرسالة".

تم طردها من القناة لهذا السبب كانت صابرين تريد من خلال تقديمها للبرنامج أن تظهر معنى الإسلام الصحيح، لكن حدث أمر غير متوقع ، حيث فوجئت بفاكس من إدارة القناة بوقف البرنامج، وعندما سألت عن سبب ذلك أخبروها أن حواجبها مثيرة ولا يجوز أن تظهر للجمهور بهذا الشكل.

وقالت صابرين: «الذي تعجبت منه كثيرًا أن حواجبي بهذا الشكل طوال عمرى كما هي ولم ألجأ أبدًا إلى وضع «التاتو» نهائيًا أنا شكلي كده طول عمري بفضل الله كلامهم كان غريب.

عودة صابرين للتمثيل وارتداء باروكة بعد تجربة البرنامج، قررت صابرين الرجوع للشاشات بمسلسل " كشكول لكل مواطن" عام ِ 2010، و استمرت حتى الآن وكان آخر عمل لها و هو " أوراق التوت " ولكنها قررت ارتداء باروكة فوق حجابها.

قرار صابرين بارتداء باروكة تسبب في انتقادات لاذعة لها ، خاصة الصورة التى نشرتها للكشف عن " روح الدعابة" داخل كواليس فيلمها " لف ودوران" مع أحمد حلمي وهوجمت بشكل شديد ،وقالوا تخلت عن الحجاب من أجل حلمي.

واتهمت حينها بالتلاعب " بالحجاب" ، إذ ظهرت في الصورة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بشعرها الطبيعي بدون غطاء رأس أو شعر مستعار كما اعتدنا، وطالبها الجمهور بعدم استغلال المشاعر الدينية مجدداً وتحديد موقف حاسم من ارتداء الحجاب.

خلع صابرين للحجاب نهائيا قامت الفنانة صابرين بخلع الحجاب نهائيا فى خبر لاقت الكثير من الانتقادات بسببه، إلا أنها كانت قد تحدثت فى إحدى البرامج وبالتحديد " برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة"On": وقالت صابرين: "لما لبست الحجاب لبسته عن إيمان شديد وكنت في لحظات لخبطة وانفصال في البيت، وخاصة بعد مسلسل أم كلثوم حصل نجاح كبير واستقبالات في العالم وأوسمة متعددة، جتلي حالة عزوف وقتها وكان عندي انفصال فلخبطة خلتني أقعد في البيت، لكن عن إيمان وإن الواحد بيحب يعمل اللي عايزه بصدق".

خلعت صابرين الحجاب لهذا السبب وتابعت صابرين :" لما قررت خلع الحجاب مجددًا حسيت إن ده مش صح أوي ولا اللي قبله كان صح برضه أوي، وسألت نفسي ليه أكون بثلاث وشوش أو بوشين؟.. ليه أخلي الباب متوارب للانتقادات دي، وتقلبت الدنيا، ونزلي مانشيت هعمل كوميدي بالباروكة يعني إيه طيب أعمل كوميدي وأنا قرعة وحسيت إن اللقب بتاعي هيبقى صابرين أم باروكة".

وأكملت :" سألت نفسي ليه هكسب العالم وأخسر نفسي؟ مش صح لازم أكسب نفسي، ولقيت نفسي حابة نفسي دلوقتي أكتر، وفيه تصالح ورضا، العلاقة بيني وبين ربنا حاجة خاصة جدًا دي علاقة في السر وهي أسمى العلاقات".

حياة الفنانة صابرين الشخصية ارتبطت الفنانة صابرين عاطفيًا بالمطرب محمد فؤاد سنة 1990 بعد أن كانت بطلة كليبه "اسألي" وكللت بخِطبتهما وسط أجواء من البهجة في الوسط الفني، حتى أن مجلة الكواكب وقتها أصدرت عددًا، مصدرة صورة حفل زفافهما على غلافها تحت عنوان: "أحدث عروسين.. صابرين ومحمد فؤاد

لم تدم خِطبة محمد فؤاد وصابرين لفترة طويلة، فبعد فترة قصيرة قرر الثنائي الانفصال عن بعضهما قبل أن يكللا علاقتهما بالزواج، في سرية تامة بعيدًا عن أنظار الصحف وجمهورهما، دون الإفصاح عن السبب؟ إلا أن صابرين بعد عدة سنوات قالت في أحد لقاءاتها: "اسمعوا شكل الأغنيات اللي غناها فؤاد في حقي بعد الانفصال وأنتو هتعرفوا السبب إيه".

تزوجت صابرين اول مرة من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف وأنجبت منه ابنها نور، ولكن جاء قرار الاعتزال لينفصلا بسبب ارتدائها للحجاب.

ثم عقب فترة من الانفصال تزوجت طارق صادق جلال وأنجبا 3 أولاد هم: يوسف وعلي وعمر، ولازالت تعيش معه حتى اليوم.

وقالت صابرين عن زواجها الثاني إنها رضيت بأن تكون الزوجة الثانية في حياة طارق صادق لأن زوجته الأولى تعيش في امريكا، وأن الزوجة الأولى لو كانت تعيش بمصر لما قبلت الزواج.

أهم أعمال الفنانة صابرين الفنية ركزت الفنانة صابرين جهودها من خلال الأعمال التليفزيونية التي قدمتها بدءا من مسلسلات: ليله القبض على فاطمه وضمير ابله حكمت ورحله ابو العلا البشرى و هاله و الدراويش وغيرها من الأعمال، ومن أشهر أدوارها مسلسل أم كلثوم، اهالينا، هوانم جاردن سيتى ،حارة المحروسة ،ليالى الحلمية، العمدة هانم ، الفنار ،سامحنى يا زمن ، شيخ العرب همام و كشكول لكل مواطن.

أهم أفلام الفنانة صابرين: سواق الهانم ،ليه يا دنيا، اللعب مع الاشرار، فرسان اخر زمن، غرام الأفاعي، لف و دوران .

وفي المسرح قدمت الفنانة صابرين مسرحية حمري جمري ، و أولاد الشوارع. كذلك تالقت صابرين في الغناء حيت قامت بالبوم اعتذار وكان ناجحا انذاك.