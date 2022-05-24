شاهد .. لن تستطيع تصديق من هي والدة إسعاد يونس.. نجمة كبيرة والمفاجأة المزلزلة في علاقتها بالعندليب عبد الحليم حافظ !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر لن تستطيع تصديق من هي والدة إسعاد يونس.. نجمة كبيرة والمفاجأة المزلزلة في علاقتها بالعندليب عبد الحليم حافظ !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

من النجمات الغير معروفات بالنسبة للكثير ولكنها قدمت العديد من الأعمال الفنية وتركت أرث فني كبير وشقيقتها مطربة معروفة، وبناتها ورثن الفن عنها فهي والدة الفنانة القديرة إسعاد يونس.

إسمها بالكامل كوكب محمد صادق الاورفيللي وشقيقة المطربة بديعة صادق، لا يوجد في الوثائق ما يثبت موعد ولادتها او محله ولكن توفيت في 18 أبريل 2002.

شاركت في بعض الأعمال في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات منها "الدم يحن، عدو المرأة، الحب المكروه"، كما قدمت بعض الأغاني منها حبيبي طبعه الدلال، الليل، نورك كفاية.

زاملت عبدالحليم حافظ في معهد الموسيقى، حسب تصريحات لابنتها الفنانة إيمان يونس، و تزوجت من حامد جمال الدين يونس، أحد الضباط الأحرار والذي مارس الكتابة الصحفية بعد الثورة، توفيت في 18 إبريل عام 2002

وكانت لها شقيقة في الوسط الفني وهي الفنانة بديعة صادق، وقدمت عدد من الأفلام ومنها: «خاتم سليمان وعبيد المال»، ومن أغانيها: «يا محلى جمالك يا عروسة، محلاها عيشة الفلاحة»

ولها ثلاث بنات دخلوا الوسط الفني وهن الفنانة إسعاد يونس هي إحدى نجمات الكوميديا لها إسهامات عديدة في السينما والمسرح، ومن أشهر الشخصيات التي قدمتها شخصية «زغلول»، مع الفنانة سهير البابلي.

​​​​ونجلتها الثانية هي أحلام يونس وهي ممثلة و عضوة فريق المصريين الغنائى، التحقت أحلام بالمعهد العالى للباليه لتشغل به عدة مناصب فور تخرجها منه، حيث عينت معيدة ثم أستاذة التصميم والإخراج، ثم وكيلة للمعهد لتتولى عمادة المعهد العالى للباليه.

أما إيمان يونس فهي صاحبة أغنية "الجواز راحة" فهي مطربة مصرية، حصلت على درجة الليسانس من كلية اﻵداب ودرست في معهد الكونسرفتوار، وعملت كمعيدة في المعهد العالي للموسيقى، وتخصصت في آلة الكلارنيت، وشاركت مع الفنان هاني شنودة في تأسيس فرقة (المصريين) خلال حقبة السبعينات، وقدمت تلك الفرقة العديد من الأغاني الشهيرة، منها: (ماشية السنيورة، ما تحسبوش يا بنات).

اعتزلت الغناء في منتصف الثمانينات من أجل التفرغ لعملها ولحياتها الأسرية، ثم أقنعها هاني شنودة بالعودة له مرة أخرى عام 2009، وكانت أولى حفلاتها بعد العودة في مكتبة الإسكندرية، واستقبلها الجمهور هناك بحفاوة شديدة. وقالت إيمان في حوار سابق لها إنها وشقيقتها إسعاد ورثتا الغناء والتمثيل والكتابة من والدتها ووالدها، مضيفة "أنا خدت الغنا من ماما"، و إن والدتها بمجرد أن شعرت بموهبة ابنتها في رقص الباليه قدمت لها في المعهد واكملت في حوار لها: "قالتلي عيلة أبوكي تقول واحدة راقصة والتانية مطربة".