شاهد .. لن تتخيل كم بلغ أجر ’’ياسر جلال‘‘ مقابل دوره في مسلسل الاختيار 3.. رقم فلكي وكبير لا يتوقعة عقل !!

انت الان تتابع خبر لن تتخيل كم بلغ أجر ’’ياسر جلال‘‘ مقابل دوره في مسلسل الاختيار 3.. رقم فلكي وكبير لا يتوقعة عقل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

حظي النجم المصري ياسر جلال، بإشادة كبيرة لدوره في مسلسل الاختيار 3، حيث جسد دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ كان وزيرا للدفاع.

واقترب ياسر جلال من شخصية الرئيس المصري على مستويات كثيرة منها الشبه، والحركة، ونبرة الصوت، لذا أشاد قطاع عريض من الجمهور بأدائه الفني.

وبينما جاء ظهور جلال ضمن كوكبة من نجوم الجزء الثالث للمسلسل، وأبرزهم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، فإن ظهور جلال خطف الأضواء بشكل لافت، وتصدر الترند، وحصد الاهتمام البارز على تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر فنية عن الأجر الذي تقاضاه ياسر جلال نظير المشاركة في مسلسل الاختيار 3 والذي بلغ 15 مليون جنيه.

مسلسل "الاختيار 3" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة ياسر جلال، وأحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز.