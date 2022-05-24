شاهد .. الفنانة المصرية منى فاروق تخرج عن صمتها و تكشف لأول مرة بدون خجل أسرار صادمة عن زواجها !!

انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية منى فاروق تخرج عن صمتها و تكشف لأول مرة بدون خجل أسرار صادمة عن زواجها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة منى فاروق، في وقت سابق، عن زواجها السابق وكشفت العديد من أسرارها لأول مرة، وقد أثارت تلك التصريحات الكثير من الجدل وذلك بعد تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قالت أن بالرغم من أن زواجها عرفه جميع الناس إلا أنها لم تأخذ أي حق من حقوقها، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية قانون ظالم للغاية، ولا يعطي للمرأة حقها كما هو متداول.

وطالبت بضرورة تغييره للأفضل خاصة بعد عرضه في مسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة الفنانة نيللي كريم، مشيرة إلى أنها تزوجت مرة واحدة فقط طوال حياتها ولم تكررها، وعلقت قائلة:” الكوكب كله عرف بجوازي واتظلمت”.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة منى فاروق هو مشاركتها في مسلسل “أيام”، بطولة: رياض الخولي، أحمد صفوت، حوري فرغلي، وعدد من نجوم الفن الأخرين.