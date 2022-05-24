شاهد .. سر صادم وراء رفض يوسف شعبان تجسيد شخصية محسن ممتاز في الجزء الثاني من «رأفت الهجان».. أخيراً أنكشف المخفي للعلن !!

انت الان تتابع خبر سر صادم وراء رفض يوسف شعبان تجسيد شخصية محسن ممتاز في الجزء الثاني من «رأفت الهجان».. أخيراً أنكشف المخفي للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

كان الجمهور المصري على موعد مع العرض الأول لمسلسل «رأفت الهجان»، في أبريل من عام 1988، ومعه عاشوا ملحمة وطنية استمرت حتى انتهاء جزئه الثاني، وهي الحالة التي تتجدد مع إعادة عرض العمل بين الحين والآخر.

بطبيعة الحال، كان الجمهور مبهورًا بتجسيد الراحل محمود عبدالعزيز لـ «رأفت الهجان»، لكن على الجانب الآخر، تعلقوا بعدد من الشخصيات الأخرى التي لعبت أدوارًا محورية في العمل، على رأسها «اللواء محسن ممتاز»، الذي جسدها الفنان يوسف شعبان، الذي توفي عصر اليوم.

وأعرب الفنان الراحل، في عديد من المواقف، عن اعتزازه بتقديم هذه الشخصية، خاصةً وأنها تندرج تحت تصنيف «الخير»، وهو ما افتقده قبلها حسب روايته، فكانت أدواره السابقة تميل إلى الشر.

اعتبر «شعبان» أن الاكتفاء بقراءة السيناريو لتقديم شخصية «محسن ممتاز» لم يكن كافيًا للغوص في تفاصيلها، وعليه، طلب زيارة مبنى المخابرات العامة لمعرفة طبيعة العمل من الداخل، وهذا عقب إبلاغه مباشرةً باختياره للعمل في المسلسل، من جانب المخرج يحيى العلمي.

وعن هذه اللحظات، روى الفنان الراحل، حسب حوار بمجلة الإذاعة والتليفزيون: «كان رئيس الجهاز في ذلك الوقت حلمي نمر، الذي رافقني بنفسه في جولات داخل كل أقسام الجهاز للاطلاع على طبيعة عمل أفراده وتصرفاتهم، وحتى طريقة كلام رجال المخابرات، وجلست مع الضابط المختص وتحدثت معهم في أمور عامة، حتى ألتقط الأساليب الحوارية ومدى ضبط الانفعالات والتحكم في أسلوب الحوار وغير ذلك من الأمور التي تجعلنا نثق في رجل المخابرات المصري ونفتخر به».

ورغم النجاح الذي حققه «شعبان» من تجسيده لشخصية «اللواء محسن ممتاز» في جزئي العمل، إلا أنه لم يكن يرغب في إكمال عمله بالمسلسل من الأساس، وهو ما كشف عنه في حوار بمجلة «زهرة الخليج».

وقال الفنان الراحل عن هذا الأمر: «سأكشف سرًا، أنا فكرت في الاعتذار عن الاستمرار في المسلسل، وعدم المشاركة في الجزء الثاني منه، ولم أكن وحدي من فكر في ذلك، فقد شاركتني الفنانة يسرا وجهة النظر نفسها، ذلك لأن مؤلف العمل صالح مرسي، حول البطل إلى رجل كل همه وحياته النساء والغراميات، وهذا أمر لم يعجبنيـ لأني اعتبرت أن فكرة العمل وطنية».

رغبة «شعبان» في عدم الاستمرار لم توقفها جهود المقربين منه لتغيير وجهة نظره، إلا أنه تراجع بعد كلمة وزيرة الإعلام وقتها، الراحل صفوت الشريف: «صفوت كان يشغل منصب وزير الإعلام وقتها وأقنعني بالاستمرار».

تبعات نجاح العمل، وشخصية «محسن ممتاز»، ظلت تطارد يوسف شعبان على مدار سنوات عمره، إلى حد تكريمه، في عام 2019، بسببها، حينما حصل على وسام النجمة للثقافة والعلوم والفنون، من قِبَل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.

وعن ظروف التكريم، كشف «شعبان»: «الرئيس محمود عباس أبومازن أبلغني بالأمر، وأخبرني بأن القائمين على الفنون والثقافة بفلسطين هم الذين رشحوني لهذا الوسام، نظرًا لمشواري الفني الطويل، وأكد لي أن الشعب الفلسطيني فخور بمشاهدة أعمالي خاصة رأفت الهجان ودوري فيه».

وأردف الفنان الراحل: «قال لي الرئيس الفلسطيني إن رأفت الهجان يُذاع حتى الآن في القنوات التليفزيونية الفلسطينية، وتتم إعادته بشكل دوري، بل إن الشباب الفلسطيني يرون أن شخصية محسن ممتاز التي قدمتها في المسلسل رمز للوطنية والتضحية والفداء والصمود في مواجهة العدو».