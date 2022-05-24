شاهد .. سيدة صدمت مبروك عطية بما يطلبه خطيب بنتها منها كل ليلة.. لن تصدق كيف كان رده الذي لم يصدقة أحد !

انت الان تتابع خبر سيدة صدمت مبروك عطية بما يطلبه خطيب بنتها منها كل ليلة.. لن تصدق كيف كان رده الذي لم يصدقة أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت سيدة الدكتور مبروك عطية وكشفت له عن قيام خطيب بنتها بمراودتها وترغيبها لإقامة علاقة معه قبل الزواج.

وقالت إن خطيب ابنتها قدم لها الكثير من الهدايا وحاول معها الدخول في علاقة قبل الزواج، لكن ابنتها رفضت ذلك وأخبرت أمها، وحدث بعد ذلك شجار، وطلب أن ترد هداياه التي قدمها في فترة الخطوبة.

وقال لها عطية صارخاً: أن من حق الشاب أن يسترجع هداياه باعتبار أنها لا تزال خطيبته، لكنه كالكلب "يقيء في إناء ثم يسترجع قيئه إلى فمه".

ودعا الأم لأن تفسخ خطوبة ابنتها منه لأنه رجل غير صالح.