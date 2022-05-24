شاهد .. حكاية رفض هند رستم تقبيل العندليب عبد الحليم حافظ في مشاهد خادشة.. والمفاجأة الغير متوقعة في الفنانة التي قبلت الدور ؟؟

انت الان تتابع خبر حكاية رفض هند رستم تقبيل العندليب عبد الحليم حافظ في مشاهد خادشة.. والمفاجأة الغير متوقعة في الفنانة التي قبلت الدور ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

ليست حكايات أفلام الزمن الجميل التي لا تنتهي، فهناك أيضا اسرار هذه الزمن ما بين كواليس شهدت مواقف يتحاكى بها النجوم، ومواقف أخرى لا يعرفها الجمهور، كالأدوار التي تُعرض على فنانين في البداية ثم يؤديها آخرون .

الكثير يحب مشاهدة آخر أفلام عبد الحليم حافظ، أو العندليب مثلما يلقبه جمهوره، ولكن وراء هذا العمل قصة لا يعرفها أحد وهي ترشيح ملكة الإغراء هند رستم، للوقف أمام المطرب الكبير ولكنها رفضت نهائيًا المشاركة في العمل، ومن خلال السطور التالية ستتعرف على القصة كاملة.

وفى البداية شهد فيلم أبي فوق الشجرة ترشيح الفنانة نجلاء فتحي لآداء نفس الدور الذي لعبته النجمة ميرفت أمين فيما بعد، لكن العندليب الأسمر اشترط عليها عدم المشاركة في أي فيلم بعد فيلمها الأول الأصدقاء الثلاثة، بعد نجاحها الكبير فيه لكنها أصرت على قبول فيلم أفراح، فتم استبدالها.

كما اختار المخرج حسين كمال والكاتب إحسان عبدالقدوس الفنانة هند رستم، مثلما ذكرنا سابقًا، كي تؤدي دور الراقصة «فردوس»، التي لعبت دورها فيما بعد الفنانة نادية لطفي، لكنها أصرت على قراءة السيناريو قبل أن تبدي رأيها في العمل الوحيد الذي كان سيجمعها بعبدالحليم، وبعد أن قرأته اعتذرت، مرجعة السبب إلى احتواء الفيلم على مشاهد ساخنة وقبلات لا توافق على تقديمها في هذا الوقت، احتراما لابنتها ولزوجها.

وبعد اعتذارها تم إسناد الدور للفنانة نادية لطفي، ليصبح فيلمها الثاني مع عبد الحليم حافظ بعد مشاركتها بطولة فيلم «الخطايا» الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وحتى الآن.

لكن هناك رواية أخرى تؤكد أن عبدالحليم هو من طلب من المخرج حسين كمال استبدال هند رستم بالفنانة نادية لطفي، وخرجت الشائعات وقتها لتؤكد أن هذا الاختيار بسبب قصة حب يعيشها حليم مع نادية، وهو ما تم نفيه بعد ذلك من قبل كل فنان منهما.

وتدور أحداث فيلم «أبي فوق الشجرة» حول الطالب «عادل» يتشاجر مع حبيبته «آمال»، ليسافر إلى الإسكندرية لقضاء الإجازة الصيفية، وهناك يتعرف على الراقصة فردوس ويقع في شباكها ويقيم معها في نفس الشقة، وبعد انقطاع أخباره يذهب والده إلى الإسكندرية بحثًا عن ابنه.

فيلم «أبي فوق الشجرة» بطولة كلا من عبد الحليم حافظ، مرفت أمين، نادية لطفي، عماد حمدي، سمير صبري، صلاح نظمي، نبيلة السيد، تأليف إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار سعد الدين وهبة، وإخراج حسين كمال.