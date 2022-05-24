شاهد .. لن تصدقوا من هو حفيد عادل إمام.. ممثل شاب دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. والمفاجأة الكبرى في والده النجم الكبير ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هو حفيد عادل إمام.. ممثل شاب دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. والمفاجأة الكبرى في والده النجم الكبير ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

احتفل الزعيم عادل إمام في 17 من مايو الجاري بعيد ميلاده الـ 82، وسط أجواء أسرية وعائلية مميزة خاصة وأن لديه 8 أحفاد من أبنائه الثلاثة رامي وسارة ورامي.

أنجب رامي إمام أكبر أبناء الزعيم، 3 أبناء أشهرهم عادل رامي إمام أو كما يطلق عليه عادل جونيور، وأعلن عادل لعائلته عن حبه للفن ورغبته في دراسة التمثيل بالخارج، أما نجله الثاني عز الدين فاحتفل مؤخرا بتخرجه من مدرسة الثانوية العامة.

هالة وكاميليا وأمينة هن بنات سارة عادل إمام، وتعتبر هالة هي أكثرهن شهرة على السوشيال ميديا، وذلك لأنها تتميز بموهبه فنية كبيرة، فمؤخرا استطاعت تقليد عدد من أعمال جدها المشهورة عبر تيك توك، بالإضافة إلى موهبتها في الرسم.

اعتقد البعض أن هالة تسعى لدخول مجال التمثيل، لكنها كشفت أن حلمها هو أن تصبح فنانة تشكيلية.

محمد عادل إمام يتكتم على حياة الخاصة بشكل كبير، فحتى الآن لم يشارك جمهوره بأي صور لبناته، لكنه أعلن أن أسمائهم خديجة وقسمت، وأكد على سعادته بلقب أبو البنات التي أطلقه عليه متابعيه، وطلب منهم الدعاء لبناته واقتراح أسماء دلع لأصغر أحفاد الزعيم قسمت محمد إمام.