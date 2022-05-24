شاهد .. بعد رحيل سمير صبري.. وفاة أيقونة السينما تبكي قلوب وعيون الجمهور.. لن تتخيل من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد رحيل سمير صبري.. وفاة أيقونة السينما تبكي قلوب وعيون الجمهور.. لن تتخيل من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

خسارة جديدة وكبيرة بالساحة الفنية الجزائرية عقب وفاة أيقونة السينما الجزائرية الفنانة شافية بوذراع، الأحد، عن عمر ناهز 92 عاما.

وأعلنت عائلة الفنانة وفاتها، مساء الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، وتم دفنها بعد صلاة المغرب، بتوقيت الجزائر.

وتشاء الصدف أن ترحل الفنانة شافية بوذراع بعد يومين فقط من رحيل زميلها أحمد بن عيسى الذي أدت معه عدة أدوار أبرزها في فيلم "كحلة وبيضاء".