شاهد .. مصري يطارد زوجته في كل انحاء المنزل ليقوم معها بهذا الفعل الصادم.. شاهدوا كيف كانت النهاية ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر مصري يطارد زوجته في كل انحاء المنزل ليقوم معها بهذا الفعل الصادم.. شاهدوا كيف كانت النهاية ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء زوج على زوجته بطريقة وحشية باستخدام عصا مكنسة، في مصر.

وقام الرجل بضرب زوجته مرارًا على رأسها، والذي ظهر ينزف دمًا نتيجة الاعتداء عليها، حسبما أبان مقطع الفيديو.



وحاولت سيدة مسنة منع الزوجة من مغادرة المنزل، ولكنها كانت أقوى منها، وفرت هاربة على السلالم ليقوم زوجها بملاحقتها، وسط صرخات الأطفال الصغار.