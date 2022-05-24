شاهد .. ياسمين صبري تُثير جنون أبو هشيمة بإطلالة صارخة وجمال يخطف العقول !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تُثير جنون أبو هشيمة بإطلالة صارخة وجمال يخطف العقول !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

خطفت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ الأنظار في مهرجان كان بإطلالتها وقد شاركت صورة من المهرجان عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي أحدثت ضجة كبيرة.

وأطلت ياسمين بفستان طويل لامع دون أكتاف، أظهر جمال جسدها وذوقها العالي بإختيار ملابسها، وأسدلت شعرها على ظهرها ما أظهر جمال وجهها وطبقت ماكياج أظهر نعومة بشرتها ونضارتها.



إنتشرت الصورة بشكل كبير بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن إعجابهم بها ومحبتهم لها.



ويذكر أن ياسمين كانت قد تصدرت التريند في محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد إعلانها طلاقها من رجل الأعمال العالمي أحمد بوهشيمة.