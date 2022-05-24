شاهد .. أنتشار صورة غير متوقعة للفنان ’’كاظم الساهر‘‘ برفقة يسرا.. لن تصدق ما كانا يفعلانه !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة غير متوقعة للفنان ’’كاظم الساهر‘‘ برفقة يسرا.. لن تصدق ما كانا يفعلانه !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان العراقي ​كاظم الساهر​ تعود إلى فترة شبابه، يظهر فيها مع الممثلة المصرية يسرا.

وظهر الثنائي وهما يمسكان بخروف بمناسبة عيد الأضحى وتعود الصورة لجلسة تصويرية خضع لها الثنائي لصالح إحدى المجلات الفنية وقتها، وتعتبر من المرات النادرة التي يخضع فيها كاظم لجلسة تصويرية من هذا النوع، حيث يفضل دوما الكلاسكية والمظهر الجاد في صوره.



الجدير بالذكر أن كاظم كان قد أحيا مؤخراً حفلاً في ختام النسخة الأولى من مهرجان "الغناء بالفصحى"، على مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد الرياض.



وغنى الساهر "أنا وليلى" للشاعر حسن المرواني، وأشعار نزار قباني "زيديني عشقاً" و"المستبدة" و "هل عندك شك".