شاهد .. زوجة الفرعون المصري محمد صلاح تتصدر الترند بظهور صارخ .. والجمهور مصدوم من جمالها وكيف تغيرت ! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الفرعون المصري محمد صلاح تتصدر الترند بظهور صارخ .. والجمهور مصدوم من جمالها وكيف تغيرت ! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت السيدة المصرية ​ماغي صادق​، زوجة نجم فريق كرة القدم الإنجليزي ليفربول، المصري ​محمد صلاح​، زوجها إحتفاله في الحصول على جائزين الحذاء الذهبي، و أفضل صانع ألعاب، بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ولفتت ماغي الأنظار، بهذا الظهور الذي يعدّ أحدث ظهور لها منذ فترة، حيث ظهور وهي ترتدي سروال ضيق من الجهة العليا، وواسع من الأسفل باللون الأسود، مع بلايزر باللون نفسه، وحجاب رأس باللون الأبيض، وبدى واضحاً خسارتها الكبيرة للوزن، الأمر الذي علق عليه الجمهور متداولين صورها بشكل كثيف.



كما شاركت ابنتيهما في الاحتفال وظهروا جميعاً على أرض الملعب.