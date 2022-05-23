شاهد .. ماهلاغا جابري تتجاوز الحدود بفتسان شفاف يكشف ما تحته وكأنها لم ترتدي قطعة ملابس في أقوى جلسة تصوير خادشة !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/24 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ​​ماهلاغا جابري​​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة راقية جدا، وأطلت ماهلاغا جابري على المتابعين بإطلالتها الجميلة التي اعتاد عليه الجمهور، واختارت فستانا أسودا شفافا من المنطقة العلوية، وتميز بقصته الفريدة من الجانب الواحد.

ومن الناحية الجمالية طبقت ماهلاغا ماكياجا ناعما أظهر تفاصيل جمالهل، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وتفاعل المتابعون مع الصور التي نشرتها ماهلاغا وتداولوها بشكل كبير عبر صفحاتهم الخاصة معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بإطلالاتها الفريدة.