شاهد .. مراتي تتهرب مني وأنا تعبت أعمل إيه ؟؟ .. مبروك عطية يصدم متصل برد لا يتوقعة عقل !

انت الان تتابع خبر مراتي تتهرب مني وأنا تعبت أعمل إيه ؟؟ .. مبروك عطية يصدم متصل برد لا يتوقعة عقل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

أشتكى متصل للدكتور مبروك عطية من عدم قيام زوجته بإعطائه حقوقه الزوجية، مشيرًا إلى أنها مقصرة في أداء واجبتها الزوجية له وتتحجج أنها تبذل جهدًا كبيرًا مع طفلهما طوال اليوم.

فرد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، خلال برنامج "كلمة السر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأزواج يجب أن يقدروا المجهود الذي تبذله زوجاتهم طوال اليوم مع الأطفال، حيث أن الزوج لن يظل عريسًا طوال العمر.

وأضاف ناصحًا المتصل: "لو إنت جدع ممكن تنال منها وترك وهى بتجري ورا الواد ومش لازم مراسم".