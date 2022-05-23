شاهد .. سألوا النجمة سوسن بدر عن رأي أحفادها في أعمالها الفنية ؟؟ فأجابت دون ذره خجل وكشف المستور والمخفي !

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة سوسن بدر عن رأي أحفادها في أعمالها الفنية ؟؟ فأجابت دون ذره خجل وكشف المستور والمخفي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة القديرة، سوسن بدر عن علاقتها بأحفادها وطريقة التعامل معهم خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها مع برناج عرب وود الذي يبث عبر قناة روتانا سينما.

وقالت سوسن در خلال المقابلة: "إذا لم يكن لدي عمل أمضي كل الوقت مع أحفادي، وأنفذ كل ما يطلبونه مني، وإذا كان هناك أمر لا أفهمه من طريقة حياتهم وتعاملهم مع التكنولوجيا، أوضح لهم أنني أفهم كل شيء حتى لو كنت لا أفهم، وعندما يكتشفون الأمر يحاولون شرح كل شيء لي وفي النهاية يشعرون بالممل "بيزهقوا مني".

وبسؤالها عن رأي أحفادها في أعمالها الفنية قالت: "معظم الأدوار التي أقدمها يحبونها، لكنهم في نفس الوقت نقاد لأعمالي قاسيين وحادين جدا، إذا لم يعجبهم أي عمل يتحدثون معي بصراحة ولا يجاملوني".

وأوضحت سوسن بدر أن حفيدتيها "ملك ومايا" لديهما ميولا فنية أما حفيدها لا يهتم بهذه الأمور ويفضل الهندسة والطيران.

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" وعرض قبل شهر رمضان 2022 .