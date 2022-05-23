شاهد .. أخيراً.. أنكشاف مهنة الفنانة الإماراتية أحلام قبل الشهرة والثراء.. والمفاجأة المزلزلة في مؤهلها الدراسي!

انت الان تتابع خبر أخيراً.. أنكشاف مهنة الفنانة الإماراتية أحلام قبل الشهرة والثراء.. والمفاجأة المزلزلة في مؤهلها الدراسي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

ولدت الفنانة أحلام في عائلة تتكون من أب إماراتي وأم بحرينية ودرست معظم مراحل الدراسة الإبتدائية في البحرين ووالدها فنان شعبي اسمه علي الشامسي.

عاشت الفنانة أحلام قبل الشهرة أياما صعبة وعانَت من ظروفٍ مادية سيئة وفي أحد اللقاءات التليفزيونية، صرحت بأنها عملت في اكثر من مهنة قبل بداية مشوارها الفني حيث كشفت في مقابلة اعلامية عن أنّ طفولتها ونشأتها لم تكن سهلة، فقد تنقلت بين 10 مهن بدأت بالتعليم بعد وفاة والدها رغم متابعتها للدراسة في الفترة الصباحية.

أما عن راتبها حينها، فقد قالت احلام في تفاعل مع متابعيها على تويتر: “صحيح انا بدئت العمل في مدرسه ابتدائي كمدرسه بألف ريال وكنت اعول اسرتي مع اخواتي وهاذي كانت البدايه براڤوا عليكي والمسئوليه تبداء من الصفر”.

ودرست الفنانة أحلام الشريعة الإسلامية في جامعة دبي ولم تكمل الدراسة بسبب اتجاهها إلى الفن.

تزوجت الفنانة أحلام عام 2003م من نجم السيارات الرالي القطري "مبارك الهاجري" وأنجبت منه كل من فاهد وفاطمة ولولوة.

أول ألبوم ظهرت به الفنانة أحلام كان البوم "أحلام 95" واشتهرت من خلاله بعدة أغاني منهم "أحبك موت"،"وش ذكرك" وتوالت بعدها الألبومات الغنائية التي جعلت أحلام مطربة الخليج الأولى وفنانة العرب كما لقبها الفنان محمد عبده.

أهم الشخصيات القريبة من الفنانة أحلام مثل "نوال الكويتية"،"محمد عبده"،"أمل حجازي"،"راشد الماجد"،"راغب علامة".

أكثر الأغاني التي أحبها الجمهور ونالت من خلالها الفنانة أحلام الشهرة العالمية الواسعة مثل "تدري ليش"،"قول عني ماتقول"،"تناظر الساعة"،"ما يصح إلا الصحيح"،"لا تصدقونه"،" أحسن"،" الثقل صنعه".

شاركت الفنانة أحلام مؤخراً في لجنة الحكام في برنامج "أرب أيدول" الموسم الأول وكانت واقعية في معظم انتقاداتها للمشاركين وتعطي رأيها بكل صراحة.

شاركت الفنانة أحلام في العديد من المهرجانات والحفلات مثل مهرجان هلا فبراير ومهرجانات دبي وكان تواجدها متتالي وقد كرّمت مراراً وتكراراً ولقبت من خلال مشاركتها بالمهرجانات كملكة للمهرجان والغناء والطرب.