شاهد .. بعدما خلعت النقاب والحجاب.. السعودية ’’نصرة الحربي‘‘ تصدم الكل بما فعلته اليوم وبكل جرأة ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر بعدما خلعت النقاب والحجاب.. السعودية ’’نصرة الحربي‘‘ تصدم الكل بما فعلته اليوم وبكل جرأة ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة نصرة الحربي مقطع فيديو ظهرت خلاله بلوك جديد لشعرها في أحدث إطلالة لها بعد خلعها للحجاب قبل أيام.



وظهرت خلال فيديو عبر سناب شات جمعها بابنها، وبدا شعرها أملس بالكامل.

كما نشرت فيديو على تويتر بلوك جديد، وأرفقته بتعليق :"دائما الخوف من الشي يعظمه عشان كذا أنا اليوم قررت أكسر الخوف وأسوي إجراء خلاني أصير مبسووووطة الحمد لله النتيجة طلعت خيال، ايش اللي عملته"