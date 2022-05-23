شاهد .. أخيراً.. الكشف عن سبب عدم مشاركة نجل سمير صبري في جنازة والده.. وسر إعطائه 100 ألف لصديقه قبل وفاته !! (تفاصيل ميثرة)

انت الان تتابع خبر أخيراً.. الكشف عن سبب عدم مشاركة نجل سمير صبري في جنازة والده.. وسر إعطائه 100 ألف لصديقه قبل وفاته !! (تفاصيل ميثرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

تحدث الناقد الفني المصري عمرو صحصاح، عن تفاصيل جديدة بشأن حياة الفنان المصري الراحل سمير صبري.

وقال صحصاح إن سمير صبري قرر الإقامة داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، واستضاف صديقه مصطفى عبد السلام، وأعطاه مبلغ 100 ألف جنيه، تكاليف الإسعاف التي تنقله من الفندق للمستشفى في حال وفاته، إضافة إلى مصاريف جنازته وعزائه، وفق "العربية نت".

ولفت إلى أن صبري توفي داخل غرفته بفندق إقامته التي عثر فيها على مبلغ 30 ألف جنيه، وساعة روليكس، وسلسلة ذهب، وتم التحفظ عليها لحين الحصول على الورثة الحقيقيين لتسليمهم أمتعته.

ومن جهته، كشف مصطفى عبد السلام صديق سمير صبري، مفاجأة عن أن لدى صبري ابنا بالفعل ويعمل حالياً طبيب أسنان في بريطانيا.

وأشار إلى سبب عدم حضوره للمشاركة في جنازة والده وتلقي عزائه، مبينا أن العلاقة بينهما لم تكن جيدة ولذلك لم يبلغوه بوفاة والده، ولم ينتظروا حضوره حتى الانتهاء من إجراءات الدفن.