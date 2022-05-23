شاهد .. نادين نجيم تُشعل الأنترنت بفستان مفتوح من الأمام أظهر الكثير .. والكل مصدوم !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر نادين نجيم تُشعل الأنترنت بفستان مفتوح من الأمام أظهر الكثير .. والكل مصدوم !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ الجمهور مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلالها إحتفالية المناولة الأولى، لإبنتها هيفين أسمر.



وظهرت نادين وقد إرتدت فستاناًَ طويلاً وضيقاً باللون الأبيض، وبأكمام طويلة، وإرتدت هيفين فستاناً أبيض واسع وطويل، ووصفها الجمهور بالأميرة.



وقد لفت المتابعين ظهور نادين نسيب نجيم للمرة الأولى برفقة زوجها السابق هادي الأسمر، من داخل الكنيسة، وإعتبروا أن هذا دليل على أن نادين على وفاق مع طليقها وأن ظهورهما معاً يدلّ على أنهما يهتمان بالمناسبات الجميلة.