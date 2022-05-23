شاهد .. مصير مروع للفنانة المصرية ’’هنا الزاهد‘‘.. هذا ما حصل معها خلال التصوير والذي أحزن كل المصريين !

انت الان تتابع خبر مصير مروع للفنانة المصرية ’’هنا الزاهد‘‘.. هذا ما حصل معها خلال التصوير والذي أحزن كل المصريين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، إصابتها في ركبتها خلال تصوير فيلم بحبك، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

ونشرت هنا الزاهد صورة لركبتها عبر ستوري موقع الفيديوهات والصور انستجرام، وعلقت عليها: «إصابات التصوير المستمرة في الركبة».

تفاصيل فيلم بحبك وتشارك هنا الزاهد خلال موسم عيد الأضحى المقبل، الفنان تامر حسني، بطولة فيلم بحبك.

وروج الفنان تامر حسني للفيلم في فبراير الماضي، حيث نشر أول صورة للفيلم تجمعه بهنا الزاهد، وعلق عليها: «مساء الهنا على أغلى ناس على قلبي أنا، دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد بحبك، طبعا في ناس هتقرأ اسم الفيلم بحبِك، وناس هتقرأه بحبَك دا طبعا مقصود عشان في دراما الفيلم، هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى، وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة».

وأضاف حسني: «الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت، مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط أني أول من اكتشفها في بداية حياتها، وفي الفيلم دا بكتشفها تاني، وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم، ومبسوط جدا لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني، اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة».

هنا الزاهد تشارك في مسلسل مكتوب عليا وشاركت الفنانة هنا الزاهد خلال السباق الرمضاني 2022 في مسلسل مكتوب عليا كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من المسلسل؛ من خلال مشهد جمعها بالفنان أكرم حسني بعد خروجه من المستشفى.