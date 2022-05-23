أخبار اليمن : قطاع الشباب والطلاب بالمؤتمر يهنئ أبو راس بالعيد الوطني

قطاع الشباب والطلاب بالمؤتمر يهنئ أبو راس بالعيد الوطنيتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية، ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية (22مايو 1990م)، وذلك من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب، عضو الامانة العامة، الشيخ ناجي القوسي، ينشر(دوت الخليج) فيما يلي نصها :

الأخ الشيخ المناضل / صادق أمين أبوراس الأكرم

تحيه تقدير ..... وبعد

بإسم التكوينات الشبابيه والطلابية بفروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة، يشرفنا ان نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية فى الثاني والعشرين من مايو المجيد 1990.

هذا اليوم العظيم الذي سيظل خالدا فى تاريخ الوطن وحياة كل أبناء اليمن ...

فلقد ظلت الوحدة محور نضال الشعب اليمني وكانت هدفا إستراتيجيا من أهداف الثورة اليمنية الخالدة26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963 ، 30 نوفمبر، وجاء إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990 تتويجا لنضالات الرواد الأوائل من مناضلي الحركة الوطنية وجهود أبناء الشعب وقواه الوطنية فى جنوب الوطن وشماله..

فيوم الثاني والعشرين من مايو المجيد 1990 يعد علامة تحول فارقة في التاريخ اليمني، ولقد ساهم المؤتمر الشعبي العام ومعه كل القوى الوطنية المخلصة فى صناعة هذا اليوم المجيد وتحقيق هذا المنجز الوحدوي العملاق والذي يعد أهم المنجزات والماكسب الوطنية فى تاريخ اليمن المعاصر..

ويأتي إحتفالنا اليوم بالذكري الثانية والثلاثين ووطننا يتعرض وللعام الثامن علي التوالي لعدوان غاشم وحصار جائر يستهدف كل المنجزات والمكاسب الوطنية وفي مقدمتها الوحدة الوطنية المباركة، لكننا على ثقه بأن كل تلك المخططات التآمرية ستتحطم على صخرة وعي الشعب اليمني العظيم .

فالوحدة فى وجدان وأفئدة الشعب والوحدة تحققت لتبقى بحماية ابناء الشعب شمالا وجنوبا والذين يرفضون الوصاية ويقاومون العدوان والإحتلال الخارجي الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

ختاما، نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة، ونجدد لكم العهد والولاء لقيادتكم الحكيمة ولتنظيمنا الرائد فى الحفاظ علي المكتسبات الوطنية، متمنين لكم موفور الصحة والعافية..

مع خالص التحية والتقدير..

اخوكم / ناجي بن يحيى القوسي

القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

عضو الأمانة العامة

