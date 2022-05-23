شاهد .. نجمة مسلسل ’’لن أعيش في جلباب أبي‘‘ فضحت ما فعله نور الشريف معها خلف كواليس المسلسل دون علم أحد.. مفاجأة صادمة !!

انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل ’’لن أعيش في جلباب أبي‘‘ فضحت ما فعله نور الشريف معها خلف كواليس المسلسل دون علم أحد.. مفاجأة صادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة وفاء صادق بأنها كانت محظوظة بالعمل مع الفنان نور الشريف وهي في سن صغيرة مشيرة إلى أنه لم يبخل عليها بنصائحه حتى في المشاهد التي لا يشارك بها.

وخلال حوار سابق لها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث قالت وفاء صادق إن الفنان الراحل كان يهوى التصوير الفوتوغرافي وكانت الكاميرا تلازمه طوال الوقت ويلتقط الصور للممثلين، ومنها صورة لها التقطها نور الشريف لها يوم تصوير "فرح سنية".

وأضافت وفاء صادق إن تصدر مشهد فرح من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" سنية تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم مرور 24 عاما على عرض المسلسل لأول مرة جعلها سعيدة للغاية.

وأشارت إلى أن اهتمام الجيل الجديد بالمسلسل دليل على مصداقيته، ومؤشر إلى مدى التشابه بين شخصياته والمصريين.