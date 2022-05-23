هنأت أبو راس بالعيد الوطني.. قيادات سياسية تتذكّر أهم منجزات المؤتمر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس عددا من برقيات التهاني من عدد من قيادات الاحزاب السياسية في اليمن بمناسبة حلول العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية، ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990م.
وعبرت البرقيات عن الامنيات الصادقة والتهاني القلبية بالمناسبة الوطنية الغالية على قلوب كل اليمنيين، والتي جسدت التلاحم الوطني والروح الواحدة لكافة ابناء الوطن في لحظة تاريخية فارقة، توج بها اليمنيين اهداف ثورتهم اليمنية 26 سبتمبر،14 اكتوبر، 30 نوفمبر.
واشارت البرقيات إلى ما تتعرض له اليمن اليوم ارضا وانسانا وتاريخا ولُحمة وطنية من محاولات تفتيت وتجزئة وتهديم ممنهج لمكتسبات الثورة اليمنية، من قبل تحالف العدوان السعودي ومرتزقته من ابناء اليمن خلال 8 سنوات ماضية .
واكدت البرقيات ان الـ22 من مايو 1990م، واعادة تحقيق الوحدة اليمنية، يعد من اهم إنجازات حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني ، ومعهم كافة القوى السياسية في تلك المرحلة.
وعبرت القيادات السياسية عن أمنياتها لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس بموفور الصحة والعافية، وان يعم اليمن الأمن والاستقرار،
المهنئـون:
1- الأستاذ / مختار ناجي علي يونس
الأمين العام لحزب الحوار الوطني
2- اسماعيل الجلعي
امين عام حزب المستقبل ،
عضو المجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني
3- الاستاذ/ خالدجيوب الردفاني
الأمين العام لحزب جبهة التحرير
عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : هنأت أبو راس بالعيد الوطني.. قيادات سياسية تتذكّر أهم منجزات المؤتمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.