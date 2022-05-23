شاهد .. رغم مرور 11 عام على عرضه.. خطأ فادح وكارثي في فيلم ’’اللمبي 8 جيجا‘‘ لم ينتبه له أحد وأصاب الكل بالصدمة !

انت الان تتابع خبر رغم مرور 11 عام على عرضه.. خطأ فادح وكارثي في فيلم ’’اللمبي 8 جيجا‘‘ لم ينتبه له أحد وأصاب الكل بالصدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

يعد فيلم اللمبي 8 جيجا أحد اهم الأفلام السينمائية التي قدمها النجم أحمد سعد، وبالرغم من مرور نحو 11 عام على عرضه، مازال هو العمل الكوميدي المميز للفنان أحمد سعد.

الفيلم ضم مجموعة من الفنانين إلى جانب محمد سعد مثل مي عز الدين وحسن حسني وماجد الكدواني وانتصار وإخراج أشرف فايق.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفيلم منذ عرضه للمرة الأولى عام 2010 وبعد مرور 11 عام إلا أن هذا الأمر لم يمنع من وجود الهفوات التي ربما أفقدت المشاهدين متعة المشاهدة.

ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي يغني فيها محمد سعد على المسرح برفقة زوجته مي عز الدين ويحملان طفلا رضيعا وفي اللقطة الأولى يظهر الطفل بشعر أشقر ويتم استبداله بطفل آخر بشعر أسود وملامح مختلفة.

تدور أحداث الفيلم حول اللمبي (محمد سعد) محامي فقير يتزوج من مدرسة (مي عز الدين) ويتسبب في تعرض زوجته للعديد من المشاكل والمضايقات، ونظرًا لظروفه المادية السيئة والتي لا تتناسب مع الأسعار الموجودة حاليًا كما يتعرض إلى حادث يتسبب في تغيير حياته، ويتحول إلى محامي ناجح.