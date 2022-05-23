شاهد .. ليه طلقت هنا شيحة رغم حبك الكبير ليها ؟؟ .. أحمد فلوكس يفضح دون خجل مافعله أحدهم فطلقها فوراً دون أن ينتظر ! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر ليه طلقت هنا شيحة رغم حبك الكبير ليها ؟؟ .. أحمد فلوكس يفضح دون خجل مافعله أحدهم فطلقها فوراً دون أن ينتظر ! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

صدم الفنان أحمد فلوكس الجميع، في تصريحات صحفية سابقة، حيث كشف عن عدد زيجاته منذ انفصاله عن زوجته الأولى وأم أبنائه قبل العودة إليها مجدداً.

حيث قال فلوكس أنه تزوج 15 مرة خلال الفترة التي تلت انفصاله عن زوجته الأولى، والتي امتدت لـ12 عاماً، وأرجع قراره في تكرار الزواج إلى الوحدة التي عاشها طوال سنوات، واعتباره أن وجود المرأة في المنزل مهم للغاية، حيث إنه يعتمد عليها في مختلف الأمور.

وأكد فلوكس أنه كان متسرعاً في قراراته بشأن تلك الزيجات، الأمر الذي دفع الكثيرين لأن يطلقوا عليه “زير نساء”، معلّقاً على هذا اللقب بقوله: “شرف لي أن يُطلق عليّ زير نساء، فهو أفضل من أن يُطلق عليّ زير رجال”.

ولفت الفنان أحمد فلوكس إلى أن الفنانة هنا شيحة شخصية جميلة وعندما تحب تعطي من قلبها، وان كان يحبها جدا ط، ولولا أن أحدهم قام بفعل شنيع مكنش طلقها، لافتاً إلى أن أعمال السحر أثّرت في علاقتهما وأدت الى انفصالهما، وذلك بهدف الانتقام منه.

وكان أخر أعمال الفنان أحمد فلوكس في عالم السينما فيلم “الممر” سنة 2019، والذي حقق نجاح كبير بعد عرضه مباشرةً.