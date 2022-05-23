شاهد .. أحتاجك و نفسي فيك أوي.. معجبة تغازل أحمد العوضي أمام زوجته ياسمين عبد العزيز .. هكذا لقّنتها الأخيرة درساً لن تنساة في الأدب !!

انت الان تتابع خبر أحتاجك و نفسي فيك أوي.. معجبة تغازل أحمد العوضي أمام زوجته ياسمين عبد العزيز .. هكذا لقّنتها الأخيرة درساً لن تنساة في الأدب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

قد تكون العلاقة بين الفنان أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز أحد أقوى العلاقات في الوسط الفني، خاصة مع الغيرة الشديدة التي تتصف بها ياسمين أمام المعجبات بزوجها.

وقد اكدت ياسمين على غيرتها على زوجها في أكثر من موقف، إما بتعليقاتها على الفتيات المتواجدات في صفحته على مواقع التواصل، أو حتى في اللقاءات التلفزيونية وآخرها اللقاء مع منى الشاذلي.

وتابع موقفان يكشفان غيرة ياسمين عبدالعزيز على زوجها ومدى حبها له وكأنها وضعت بهما خطوط حمراء تمنع الاقتراب منه.

الموقف الأول

كشفه الفنان أحمد العوضي، ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي في وقت سابق، مشيرا إلى أنها كانت تجلس معه ذات مرة بمنزل والده، وتحركت "أباجورة" كانت خلفها واصطدمت بها، فسألته عنها، فأجاب أنه يطلق عليها اسم "دولت"، وبسبب غيرتها التفتت وكسرت "الأباجورة" لأنها تحمل اسم فتاة فتبسم من حبها الشديد له.

الموقف الثاني

ظهر في غيرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعدما غازلت فتاة من المعجبات زوجها، عبر حسابه على إنستجرام.

حيث نشر العوضي، صورة له من مسلسل "الاختيار" الذي جسد فيه شخصية الإرهابي هشام عشماوي، لتُعلق الفتاة على الصورة، قائلة: "نفسي فيك أوي" مع رمز "قلب"، لتشتعل غيرة "ياسمين" التي ردت عليها، قائلة: "نعم"، وتترك العديد من علامات التعجب لها، في إشارة منها لعدم تقبلها لمغازلة "العوضي".