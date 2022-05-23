شاهد .. الكشف عن هوية زوجة الفنان الراحل سمير صبري السرية والذي أخفاها عن الكل !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر الكشف عن هوية زوجة الفنان الراحل سمير صبري السرية والذي أخفاها عن الكل !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

سادت حالة من الحزن فى الوسط الفني خلال الساعات الماضية، بعد وفاة الفنان سمير صبري صباح أمس الجمعة 20 مايو، بعد صراع مع المرض.

وكشف سمير صبري فى أحد اللقاءات الصحفية منذ سنوات قليلة، عن نجله الوحيد "حسن" رغم عدم إعلانه طيلة السنوات الماضية عن هذا الأمر، مؤكدًا أنه لم يعتمد إخفاء زواجه وإنجابه ولكنه لا يريد أن يخرج حياته الشخصية إلى الجمهور.

وأضاف "صبرى"، أن نجله الوحيد عاش مع والدته فى إنجلترا وهو حاليًا متزوج ولديه طفلان، لذا يقوم بالسفر كل ثلاثة أشهر لزيارتهم هناك.

أما عن زواجه من الفنانة سماح أنور، فأكد "صبرى" أنه فكر فى الارتباط والزواج منها إلا أن فارق العمر بينهما جعله يتراجع عن مصارحتها بمشاعره تجاهها.