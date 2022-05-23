شاهد .. الدكتورة خلود تصدم الكل بهدية ضخمة وغير متوقعة إلى زوجها ويتمناها أي رجل !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر الدكتورة خلود تصدم الكل بهدية ضخمة وغير متوقعة إلى زوجها ويتمناها أي رجل !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت الدكتورة خلود الجمهور بالكشف عن هدية خيالية قدمتها إلى زوجها في عيد ميلاده من خلال مقطع فيديو ومجموعة صور نشرتها عبر إنستغرام.



ونشرت الدكتورة خلود وزوجها مجموعة صور ومقطع فيديو تظهر أنها قدمت له تذكرة لجزيرة فارغة لا بشر فيها غيرهما وابنتهما وعلقت قائلة:

“احنا في موريشيوس…بما انه دايماً يغنيلي لو بيدي ابنيلك قصر بجزيرة ما يمرها بشر بس اني و حبيبي…و ولا مره وداني جزيرة فاضيه كله زحمة…قررت بيوم عيدميلاده اهديله تذاكر سفر بجزيره صج ما يمرها بشر بس انا و اهوا و خلود الصغيرة..كل عام و انت اجمل اقداري…يا قدري و احلى قدر..صار عمره ٣٢”





وتلقت خلود الكثير من التعليقات منها من انتقد استعراضها لأموالها التي تستطيع من خلال حجز تذاكر في مثل هذه الجزيرة والبعض الآخر وصف هذه الهدية بأنه يتمناها أي رجل.



وبعض التعليقات قالت أن خلود تصرف على زوجها وهذا ما استنتجوه من تعليقها الذي قالت فيه أنه دائماً كان يحلم أن يكون معها في مكان لوحدهما لكن لم يفعل ذلك فاعتبر البعض أن هذا الأمر بسبب وضعه المادي الذي لا يسمح له بفعله بينما هي تستطيع ذلك.