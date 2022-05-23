شاهد .. بعد سمير صبري.. فنان شهير يسقط ميتًا أمام الملأ والجمهور مصدوم .. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

توفي الممثل الجزائري القدير أحمد بن عيسى، الجمعة، قبل ساعات من تقديمه أحدث أفلامه السينمائية أبناء رمسيس للمخرج الفرنسي كليمون كوجيتور، عن عمر ناهز الـ 78 سنة، إثر وعكة صحية، أثناء حضوره مهرجان كان السينمائي في فرنسا.

ووصل بن عيسى إلى مهرجان كان السينمائي، الخميس، لتوافيه المنيّة الجمعة، مخلفًا وراءه حزنًا كبيرًا وسط زملائه في العمل السينمائي الذين كانوا في انتظاره.



أحمد بن عيسى



وفي رسالة نعي، قالت الوزيرة صورية مولوجي، إن “الساحة الفنّية فقدت أحد قاماتها البارزة، ويترجل من صهوة الفن مجددًا فارس من فرسانها”، مضيفة أنه “يغادر تاركًا وراءه إرثًا فنيًا مسرحيًا وسينمائيًا، فهو صاحب عديد الأعمال المسرحية التي تركت بصمتها في عالم أبي الفنون، وصاحب رصيد سينمائي غني”، .

من هو أحمد بن عيسى؟



ولد أحمد بن عيسى في منطقة ندرومة بولاية تلمسان غربي الجزائر، في 2 مارس 1944، وتولى إدارة مسرح سيدي بلعباس الجهوي في سنة 1995، ويعود له الفضل في استحداث مهرجان المسرح الممتاز الذي استقطب عدداً كبيراً من الجمعيات المسرحية.

وفي رصيد بن عيسى 50 سنة من العطاء الفني، تجسدت في 120 فيلمًا وعشرات المسرحيات والأدوار السينمائية التي اشتهر بها ومكنته من اكتساب شهرة وشعبية كبيرة.

من جهته، قال المسرح الجهوي لولاية سيدي بلعباس (غرب الجزائر)، إنّ أحمد بن عيسى وجه دائم العطاء سينمائياً ومسرحياً، وصاحب إرث فني وثقافي متعدد الامتيازات، إذ تقلد منصب مدير مسرح سيدي بلعباس إبان فترة التسعينات، وهي فترة عصيبة في تاريخ الجزائر.

وفاة أحمد بن عيسى بمهرجان كان السينمائي

من جهته، قال رابح علاوة، الصحافي المتخصص في شؤون الفن، إن أحمد بن عيسى توفي بمدينة كان الفرنسية (فرنسا) حيث كان يُعرض له بمهرجان “كان” السينمائي فيلم “la goute –d’or”.

وحسب علاوة، فإن الفنان بن عيسى توفي بعد فترة وجيزة من الإشتباه بإصابته بمرض خبيث (السرطان)، وسيتم نقله إلى مدينة باريس العاصمة ومنها ينقل جثمانه إلى الجزائر لدفنه.