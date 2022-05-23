شاهد .. سعودي يطلق زوجته وأم أولاده ويسافر ليتزوج بفتاة مغربية فائقة الجمال.. وبعد ليلة الدخلة أكتشف الصدمة الذي جعلته ينهار !!

انت الان تتابع خبر سعودي يطلق زوجته وأم أولاده ويسافر ليتزوج بفتاة مغربية فائقة الجمال.. وبعد ليلة الدخلة أكتشف الصدمة الذي جعلته ينهار !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

وأوضح سعد أن طلق زوجتين -من الجنسية السعودية- ولديه أبناء من الاثنين. وسافر من أجل الارتباط بها في للغرب, إلا أن نهايته معها ليست سعيدة وأكد للواطن السعودي أنه اتفرج زوجته الثالثة الغربية وهي تخونه - دون أن يوضح طبيعة الخيانة الي يرجح أنها جنسية-, وم يستطع أن يفصح عن ذلك أو يخبرها.

مسحور ولا يريد الطلاق

وأشار السعودي إلى أنه قد يكون مسحور بسبب عدم قدرته على الاستغناء عن زوجته المغربية الي خانته في الوقت نفسه لا يستطيع إحضاره إلى المملكة بسبب عدم حصوله على تصريج زواج.

وختم "سعد" حديثه بالتأكيد على أنه نادم بسبب تطليقه زوجتين ولديه أبناء منيماء وفي الوقت نفسه لا يستطيع التخلي عن زوجته المغربية التي يحبها لينتهي الحديث هو يبكي مع المذيع.