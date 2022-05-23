شاهد .. سمير صبري.. رفض الزواج من سماح أنور في اللحظة الأخيرة لكن ردة فعلها لم يتخيلها أحد.. ماذا فعلت ؟

انت الان تتابع خبر سمير صبري.. رفض الزواج من سماح أنور في اللحظة الأخيرة لكن ردة فعلها لم يتخيلها أحد.. ماذا فعلت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

فقد الوسط الفني المصري، سمير صبري، أحد أبرز النجوم، بعد أن غيّبه الموت، الجمعة، 20 مايو 2022، عن عمر 85 عامًا، إثر صراع مع مرض القلب، تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا.

يوصف صبري، بأنه فنان شامل، فهو ممثل ومطرب، وإعلامي، قدم برامج إذاعية وتلفزيونية، أحب الفن منذ الصغر وعاش وسط عائلة تجيد الفن وتحترمه سينما ومسرحا وموسيقى.

أم وأب وجد و7 خالات شكلوا طفولته، وصنعوا شخصيته واصطحبوه إلى دور السينما والمسرح، غير أن انفصال والده عن والدته وهو بعمر التسع سنوات كان له الأثر، ليبدأ مرحلة جديدة من حياته في القاهرة بعدما انتقل إليها بصحبة والده ليسكن في عمارة النجوم.

تبناه عبد الحليم حافظ بعد كذبة أجادها، وقدمه للممثلة لبنى عبد العزيز ليصبح وعمره 10 سنوات نجم البرنامج الأوروبي.

له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، كما مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم ”البحث عن فضيحة“ من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته ”حضرة المتهم أبي“ الذي تم إنتاجه عام 2006، وكذلك ”قضية رأي عام“ بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

دخل سمير صبري بعلاقة حب في شبابه مع امرأة إنجليزية تعيش في الإسكندرية، سافر معها إلى إنجلترا وتزوجها سرا وأنجب منها ابنه الوحيد وانفصلا لاحقا.

كما ارتبط اسمه أيضا بقصة حب قديمة مع الفنانة سماح أنور، لكنه لم يتزوجها بسبب فارق السن الكبير بينهما والبالغ 22 عامًا، رغم أنه اشترى الدبل إلا أنه انسحب في اللحظات الأخيرة.

وقالت سماح أنور إنها تمنت الزواج من سمير صبري فهو واحدا من أهم الشخصيات في حياتها، بل تعتبره واحدا من عائلتها ولكن الوقت لم يعد في صالحهما ولا يمكن لهما الزواج، ووصفته بأنه صديق مقرب ولا يتخلى عنها ودائما بجانبها، وأنه أفضل ما حدث لها في حياتها، ولكنهما لم يتحدثا مطلقا عن الزواج رغم أنها أيضا كانت تتمنى ذلك.

نهاية الخلاف قبل أسابيع من وفاة سمير صبري في شهر فبراير الماضي، قال الناقد الفني طارق الشناوي إنه بعدما ألمت أزمة صحية بالفنان سمير صبري ودخل على إثرها إلى المستشفى، إذ كان يعاني من مشكلة في القلب، لذا زارت الفنانة سماح أنور الفنان سمير صبري في المسشتفى، وذلك بعد سنوات طويلة من القطيعة والخلاف غير المعلن بين الثنائي، ولكنها وجدته نائما فلم ترد أن توقظه، ولكنه فرح بشدة عندما علم بزيارتها له، ومن بعد تلك الأزمة كان سمير صبري دوما في دعاء الفنانة سماح أنور وتمنت له الشفاء العاجل.