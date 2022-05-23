شاهد .. زوجة نجم مسرح مصر ’’أوس أوس‘‘ تظهر بشكل صارخ ومُبهر .. والجمهور مصدوم : عندك حق تخبيها !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة نجم مسرح مصر ’’أوس أوس‘‘ تظهر بشكل صارخ ومُبهر .. والجمهور مصدوم : عندك حق تخبيها !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

أنتشرت صورة لزوجة الفنانة المصري ونجم مسرح مصر، الشاب أوس أوس برفقة زوجته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الصورة اعجاب الجمهوربشكل واسع.

وضجت بعدها مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن انذهالهم من مدى جمالها، حيث جاءت التعليقات من المتابعين تؤكد أنه ملكة جمال، في حين ذهب أخر للقول "عنده حق يخبيها"، في اشارة إلى مدى جمالها.

وكان أوس أوس وري قصة ارتباطه بزوجته رويدا خلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC قائلا: "زوجتي كانت تعمل في أحد البنوك، وكنت في ذلك الوقت في بداية عملي مع تياترو مصر، وبدأت أحصل على قدر من الشهرة."

وأضاف: "توجهت للبنك لفتح حساب وجذبتي رويدا ولم أعرف كيف أتصرف، فقررت العودة للبنك كل يوم لإيداع ألف جنيه ثم سحبها مرة أخرى، وكان عملها يبدأ في السابعة صباحا مما صعّب الأمر علي، بالإضافة لكونها في منصب نائب مدير البنك والوصول لها تطلب مني عمل مشكلة، إلى أن تعرفنا والتقيت بها واقتربنا أكثر من بعض."

تابع: "فترة الخطوبة استمرت شهرين تقريبا، ولمست فيها أنها طيبة وتشبهني في طريقة تفكيري وهذا أهم شيء بالنسبة لي." وأكمل: "أول مرة أفاتحها في موضوع الارتباط كانت في كافيه في مصر الجديدة، وفي البداية لم أعرف كيف أفتح الموضوع، وطلبت منها عدم الرد فورا، وبالفعل وصلني ردها بعد 15 يوما تقريبا."