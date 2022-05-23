شاهد .. هدية من ملياردير سعودي.. تعرف على سر الخاتم الذي كان يرتديه الفنان الراحل سمير صبري لمدة 40 عاماً !!

انت الان تتابع خبر هدية من ملياردير سعودي.. تعرف على سر الخاتم الذي كان يرتديه الفنان الراحل سمير صبري لمدة 40 عاماً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان المصري الراحل، سمير صبري، عن سر خاتمه المنقوش بلفظ الجلالة، والذي يرتديه بصفة دائمة منذ 40 عاما.

وبحسب حرص سمير صبري على ارتداء خاتم مكتوب عليه "ما شاء الله" ولازمه حتى وفاته، ويعود سر تمسكه به حتى وفاته بسبب موقف له كان يذكره دائما.

وفي حوار سابق مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، أوضح الفنان سمير صبري أنه : "كان يقف أمام الكعبة وكان الحمام يطير في السماء، وكان الجو هادي بدون زحام، وبينما كان يقف ويدعي وهو ينظر للسماء اقترب منه رجل سعودي كبير في السن، وخلع خاتمه وألبسه لي ورحل، ومنذ هذا اليوم لا يرتدي غيره".

وأضاف : "ده خاتم مكتوب عليه "الله".. ده أنا لابسه من 40 سنة.. واحد ادهولي وأنا في العمرة، وأنا قاعد قدام الكعبة، كنت قاعد قبل صلاة الفجر لوحدي..قاعد مش مصدق إني قدام الكعبة الشريفة".

وأكمل: "لقيت راجل شيخ بدقن جه وادهولي، ومن وقتها وأنا بلبسه..ساعات يروح وأقلب الدنيا عليه وألاقيه..بعتز بيه جدا..40 سنة وأنا لابسه". وفقاً لـ"القاهرة 24"