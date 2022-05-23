شاهد .. زوجة بريطانية تستضيف لاجئة أوكرانية حسناء في منزلها.. وبعد مرور 10 أيام كانت المفاجأة الغير متوقعة !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة بريطانية تستضيف لاجئة أوكرانية حسناء في منزلها.. وبعد مرور 10 أيام كانت المفاجأة الغير متوقعة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

استقبل توني جارنيت، حارس الأمن 29 عامًا ، وشريكته لورنا ، 28 عامًا ، صوفيا كركديم لاجئة أوكرانية في بداية شهر مايو ، ولكن بعد 10 أيام فقط ، هرب الأول مع اللاجئة.

يقول جارنيت، الذي يعيش في برادفورد البريطانية ، حسب " الديلي ميل " إنه وقع في حب الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ويريد أن يقضي بقية حياته معها. مشيرا إلى أنه سرعان ما تطورت العلاقة بينه وبين صوفيا ، وبينما أبدت ابنتاه اللتان تبلغان من العمر ستة أعوام وثلاثة أعوام إعجابهما بها .

وتابع: "كنا نتقدم ببراعة ولكن في ذلك الوقت لم يكن الأمر أكثر من ذلك - على الرغم من أنني أستطيع أن أرى لماذا بدأت لورنا تشعر بالغيرة والاستياء منها".

وأردف: "كان الجو سيئًا حقًا وأخبرتني صوفيا أنها لا تعرف ما إذا كان يمكنها الاستمرار في العيش معنا في ظل هذه الظروف".

وأكمل: "لم تكن لورنا أبدًا متحمسة إلى هذا الحد بشأن وجود لاجئة في منزلنا لأن ذلك يعني أنه كان على الفتيات الانتقال إلى غرفة واحدة... وصلت الأمور إلى ذروتها بعد شجار متفجر بين النساء ترك صوفيا في البكاء وقالت إنها لم تعد تشعر وكأنها لم تعد قادرة على العيش في نفس المنزل الذي تعيش فيه لورنا.

بعد انتهاء علاقتهما التي استمرت 10 سنوات في غضون 10 أيام فقط ، يقول توني إنه يشعر بالسوء وأن لورنا ليست مسؤولة ،ولم يكن هذا خطأها .



